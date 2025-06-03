«РКС-Петрозаводск» заботится о чистоте Онежского озера

Продолжается модернизация системы обеззараживания сточных вод на канализационно-очистных сооружениях (КОС) Петрозаводска. Проект реализуется в рамках программы повышения экологической эффективности и состоит из двух этапов:

Первый – введение новой технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетом.

На сегодняшний день:

- завершено строительство здание станции ультрафиолетовой очистки (УФО),

- построены подводящие и отводящие технологические каналы,

- идет монтаж оборудования и подготовка к проведению пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы запланированы на вторую половину июня 2025 года.

Второй этап – применение резервной системы на основе гипохлорита натрия, помогающей обеззараживать сточную воду при повышенных нагрузках.

В данный момент:

- производятся строительные работы в здании бывшей хлораторной станции,

- ведутся работы по расстановке оборудования.

Затем запланировано проведение пусконаладочных работ, после чего систему закроют и будут использовать только при паводках и обильных дождях. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» считает заботу об Онежском озере неотъемлемой частью устойчивого развития. Внедрение современных технологий — это вклад в сохранение природы для будущих поколений.

Фото: «РКС-Петрозаводск»