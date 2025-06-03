«РКС-Петрозаводск» заботится о чистоте Онежского озера
Продолжается модернизация системы обеззараживания сточных вод на канализационно-очистных сооружениях (КОС) Петрозаводска. Проект реализуется в рамках программы повышения экологической эффективности и состоит из двух этапов:
Первый – введение новой технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетом.
На сегодняшний день:
- завершено строительство здание станции ультрафиолетовой очистки (УФО),
- построены подводящие и отводящие технологические каналы,
- идет монтаж оборудования и подготовка к проведению пусконаладочных работ.
Пусконаладочные работы запланированы на вторую половину июня 2025 года.
Второй этап – применение резервной системы на основе гипохлорита натрия, помогающей обеззараживать сточную воду при повышенных нагрузках.
В данный момент:
- производятся строительные работы в здании бывшей хлораторной станции,
- ведутся работы по расстановке оборудования.
Затем запланировано проведение пусконаладочных работ, после чего систему закроют и будут использовать только при паводках и обильных дождях. Работы планируется завершить до конца 2025 года.
Группа компаний «РКС-Петрозаводск» считает заботу об Онежском озере неотъемлемой частью устойчивого развития. Внедрение современных технологий — это вклад в сохранение природы для будущих поколений.
Фото: «РКС-Петрозаводск»