03 июня 2025, 16:48
Общество

Схема движения изменится в микрорайоне Петрозаводска

Ограничения введут для беспрепятственного проезда к разгрузочной площадке
фото: Петрозаводск говорит

Схема движения изменится на Кукковке. С 23 июня запретят стоянку и остановку транспорта на участке улицы Братьев Озеровых от Комсомольского проспекта до улицы Александра Машакова.

Ограничения будут действовать по нечетной стороне. Их введут для беспрепятственного проезда к разгрузочной площадке.

 

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. © «Петрозаводск говорит»

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новости петрозаводска
Кукковка
схема движения