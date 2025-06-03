Схема движения изменится в микрорайоне Петрозаводска

Схема движения изменится на Кукковке. С 23 июня запретят стоянку и остановку транспорта на участке улицы Братьев Озеровых от Комсомольского проспекта до улицы Александра Машакова.

Ограничения будут действовать по нечетной стороне. Их введут для беспрепятственного проезда к разгрузочной площадке.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. © «Петрозаводск говорит»