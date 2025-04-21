В Карелии продолжаются расследования о гибели людей на водоемах

Тела были найдены в Пряжинском, Олонецком и Беломорском районах. Также погибшую обнаружили в проливе Соломенный Онежского озера, сейчас проводятся доследственные проверки, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

18 апреля на берегу реки Сяпся в Пряжинском районе было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который пропал 13 числа, когда отправился на рыбалку. В этот же день в Ладожском озере нашли еще одно тело мужчины, личность которого пока не установили. Вечером же на побережье реки Сума в Беломорском районе обнаружили тело 59-летнего жителя поселка Сумский Посад. Ранее он отправился на рыбалку и провалился под лед.

21 апреля днем в проливе Соломенный Онежского озера найдено тело 43-летней женщины. Накануне она решила искупаться в озере Логмозеро. © «Петрозаводск говорит»