В Карелии представили уникальную установку по утилизации мусора

27 июля карельских журналистов пригласили на испытательную площадку в одном из районов Петрозаводска, где в круглосуточном режиме проходит тестирование водородного инвертора. Так называется уникальный аппарат, который создали инженеры-конструкторы научно-производственного предприятия «Губкин Инновации».

Эта международная компания имеет научно-исследовательские и научно-производственные центры в России, Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии. В Карелии с недавних пор находится головной офис предприятия и испытательная площадка, а уже в третьем квартале этого года в Петрозаводске планируется открытие собственного серийного производства аппаратов по утилизации твердых бытовых, медицинских, промышленных, сельскохозяйственных и опасных отходов.

В ходе встречи представители компании подробно рассказали о том, что представляет собой их оборудование, и продемонстрировали его в действии. Как оказалось, работы по созданию экологически безопасного и экономичного утилизатора мусора ведутся на предприятии уже на протяжении шестнадцати лет.

За 16 лет мы глубоко изучили этот вопрос, в том числе и уже существующие передовые методики утилизации различных типов отходов. Например, американскую технологию переработки ТБО в растворе солей, утилизацию путем конверсии или деструкции. Все они в итоге показали свою экономическую нецелесообразность и низкую экологическую эффективность. Мы же задумали создать утилизацию экономически выгодную и экологически чистую. И так пришли к созданию водородного инвертора. Технология, которую мы предлагаем, – это утилизация отходов в водородной среде в условиях вакуума,

- рассказал генеральный конструктор «Губкин Инновации», изобретатель Владимир Масленников.

Большая часть сегодняшних решений по утилизации мусора базируется на инсинерации (мусоросжигании). При этом мусоросжигательные заводы работают в открытом пространстве, выбрасывая в атмосферу ядовитые и токсичные газы. Для обеспечения их работы необходима тщательная сортировка мусора, специальное дорогостоящее оборудование и дополнительная энергия. При этом такой способ не только не решает проблему транспортировки и накопления отходов на специальных полигонах, но еще и оставляет после себя большие объемы зольного осадка, который необходимо обезвреживать, обеззараживать и особым образом захоранивать.

Принцип работы водородного инвертора основан не на горении, что позволяет полностью избежать выбросов в атмосферу вредных веществ. Уничтожение мусорной массы происходит плазменными разрядами в закрытом вакуумном пространстве под воздействием поступающего чистого водорода. При этом машина очень экономична, работает на воде и потребляет всего 1,5 кВт электроэнергии в час, которыми сама же себя может обеспечивать. Вода подходит любая, даже канализационные стоки, что позволяет не только уничтожать мусор, но и очищать сточные воды. Обслуживают аппарат два оператора. Один подает мусор в камеру устройства, второй контролирует работу систем за пультом управления. За каждой установкой в режиме онлайн ведется наблюдение. Как раз режим удаленного контроля сейчас также отрабатывается на экспериментальной площадке в Петрозаводске.

Новая технология, по словам Евгения Пичугина, генерального директора «Губкин Инновации», работает таким образом, что в камере устройства после завершения физико-химической реакции от мусора в буквальном смысле не остается ничего, кроме чистой энергии. Минимальный зольный осадок на дне машины продолжает участвовать в реакции – его не надо извлекать и утилизировать.

Инвертор способен уничтожить любые виды мусора: ТБО, медицинские, опасные, промышленные. При этом на выходе получается водород и кислород – все абсолютно экологично. Одна из целей компании со временем довести технологию и машины до формата полубытовых приборов. Постепенно инверторы не только заменят заводы по переработке мусора, но и в качестве минисистем для уничтожения отходов будут устанавливаться в многоквартирных домах, частных застройках, в общественных учреждениях и на объектах промышленности. Таким образом, в будущем исчезнет необходимость создания свалок, так как мусор будет уничтожаться в местах жизнедеятельности человека,

- сказал Евгений Пичугин.

А энергию, которая высвобождается в процессе реакции, и водный конденсат можно будет использовать, например, в системе ЖКХ для обеспечения горячего водоснабжения и отопления, а также на газотурбинных генераторах для выработки электроэнергии. Одна такая установка сможет обеспечить любой даже самый отдаленный поселок автономной системой не только утилизации отходов и сточных вод, но и одновременно системой получения тепловой энергии и чистой воды.

Внедрение новой технологии, уверены в компании, позволит кардинально изменить отношение к утилизации отходов. Мусор перестанет быть головной болью человечества, а станет полезным вторичным сырьем, которое можно и нужно эффективно использовать. При этом уникальность установки, которая способна заменить мусоросжигательный завод еще и в том, что она не требует сортировки мусора. Состав отходов, который подается в устройство, может быть любым. Только представьте, насколько это удобно, особенно там, где культура разделения отходов еще толком не сформировалась, и экономически выгодно, так как не надо тратить огромные средства на внедрение раздельного сбора ТБО.

Компания «Губкин Инновации» разработала целую серию водородных инверторов объемом переработки от 30 до 6000 кг отходов в час. Более 40 опытно-экспериментальных установок уже успешно прошли испытания с проведением более тысячи разных замеров. После ввода первой серии установок компания не планирует останавливаться. Испытания будут продолжаться, так как в планах создание и более дешевых, и более универсальных, и более мощных аппаратов.

Основными заказчиками инновационного оборудования выступят средний и большой бизнес, государственные структуры, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, медицинские учреждения, ЖКХ и ритейл. Они тратят на утилизацию отходов огромные средства, поэтому новая установка станет для них отличным решением. Свой интерес к инвертору уже проявили коммерческие и государственные структуры Венгрии, Германии, Дании, Малайзии, Китая, США, Сербии, Словении, Англии, Болгарии, Кореи, Италии, Ирака, Ирана, Индии, Финляндии, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Австрии (UNIDO). Сейчас ведутся переговоры с такими известными компаниями как Hyundai и Samsung.

В Карелии инверторами заинтересовались Корпорация развития и Минприроды республики. В перспективе там готовы включить уникальные установки в состав нового технопарка, который строится недалеко от Петрозаводска, для уничтожения опасных и медицинских отходов.

Для нашей республики открываются прекрасные перспективы начать в числе первых в мире использование передового оборудования по уничтожению отходов. Также приход сюда компании «Губкин Инновации» - это создание новых рабочих мест для жителей республики. В ближайшие полгода только на производстве будет создано около 100 рабочих мест, уже сейчас расширяется инженерно-конструкторский состав. Возможно, уже через несколько лет мы сможем гордиться тем, что, именно в нашей республике производятся высокотехнологические установки, которые спасают планету от экологической катастрофы.

Узнать больше о компании «Губкин Инновации» можно на сайте компании, а заглянуть «за кулисы производства» на Фейсбуке и в Инстаграм.

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