В Карелии предложено упразднить закон об отзыве губернатора

В Заксобрание Карелии поступил законопроект, согласно которому право инициировать отзыв главы республики должны упразднить. Инициатива исходила от Артура Парфенчикова, который предложил признать утратившим силу принятый в 2019 году правовой акт о порядке отзыва, сославшись на федеральное законодательство.

Так, в пояснительной записке говорится, что в соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не предусмотрен институт отзыва высшего должностного лица субъекта РФ.

Согласно непосредственно порядку отзыва, для процедуры необходимо зарегистрировать инициативную группу и собрать определенное количество подписей, которые затем направить в Центризбирком. Уже после этого решение о голосовании «за» или «против» принимает парламент. Также в пояснительной записке уточняется, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета республики. Фото: pixabay.