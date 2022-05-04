На выборах Главы Карелии будут говорить не кандидаты, а цифры

Карельский журналист-политолог Анатолий Цыганков опубликовал свое мнение о начинающейся в республике избирательной кампании. Мы сочли, что нашим читателям будет интересно ознакомиться с этим материалом и обсудить его в нашем паблике.

Текст: Анатолий Цыганков

Довольно длительное время сохранялась интрига, когда неясно было: состоятся ли в России в сентябре выборы глав регионов и депутатов законодательных органов? В избирательном календаре на 11 сентября намечено было пятнадцать губернаторских кампаний и шесть парламентских. Но тот факт, что Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию на Донбассе и на Украине, ставило вопрос о целесообразности в столь сложной геополитической ситуации объявлять ещё и выборы.

Антироссийские санкции стран коллективного Запада, объективно препятствующие развитию экономики нашей страны, вооружённая операция России, с пока непредсказуемым ходом событий, давали аргументы против небезопасной политизации граждан. А не надо объяснять, что выборы любого уровня — это всегда схватка соперников за власть, и чем выше планка, тем яростнее борьба. А тут глав регионов надо избирать. Жёсткое столкновение амбиций и денег — предсказуемо.

Если б федеральный центр заявил, что не стоит рисковать, ввергая граждан в пучину избирательных баталий, то всеми это было бы правильно понято. Значит, есть риск внутриполитического конфликта.

Ожидалось, что именно такое заявление сделает президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе заседания Совета законодателей РФ, приуроченного ко Дню российского парламентаризма.

Однако Путин, выступая перед депутатами и сенаторами, ничего подобного не произнёс, напротив сообщив, что международная атака на Россию только больше сплотила граждан страны. И это правда. То есть верховный главнокомандующий Российской армии В. Путин не видит никаких угроз для внутриполитической стабильности. Так что выборам быть.

И потому можно теперь смело уже браться за анализ предвыборной ситуации, приглядываясь к потенциальным кандидатам на пост главы Карелии. Напомню, что правом выдвижения кандидатов в губернаторы обладают в Карелии только партии. Следовательно, от них и ждём кандидатов. Можно предположить, что основные парламентские партии, действующие в Карелии, выдвинут своих соискателей. Это наверняка будут «Единая Россия», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ и ЛДПР. Хотя только ими список не ограничится, конечно, и ещё кто-то заявит своих кандидатов для регистрации (но надо помнить, что выдвинуть кандидата - не значит его зарегистрировать для участия в предвыборной гонке, не все выдвинутые кандидаты преодолеют «муниципальный фильтр»).

На мой взгляд, два региональных партийных отделения имеют возможность собрать подписи муниципальных депутатов и глав поселений, направив своих кандидатов на губернаторские выборы.

Это «Единая Россия», кандидатом от которой станет действующий глава республики Артур Парфенчиков, и «Справедливая Россия - За правду», о кандидате которой говорить преждевременно: нет такового. По некоторым намёкам, обнаруживаемым в действиях петрозаводских эсеров, можно предположить, что на губернаторские выборы отрядят муниципального работника, депутата Петросовета Андрея Рогалевича (это лишь моё допущение). Другие парламентские партии традиционно и, в общем-то, ритуально выдвинут своих региональных руководителей, таким образом лишний раз подсветив наименования своих партий.

Мало кто не понимает, что бороться за губернаторскую власть в сентябре 2022 года будет А. Парфенчиков сам с собой. Потому что избиратели будут сравнивать его не с конкурентами, которые, естественно, появятся, а станут смотреть, с какого старта начинал Парфенчиков своё губернаторство и каких результатов достиг за прошедшие пять лет. И это окажется серьёзным испытанием для него. А поскольку первое лицо республики отвечает абсолютно за всё, то сравнительный ряд ожидается длиннющим.

Можно навскидку припомнить, что ставилось в вину предшественнику Парфенчикова Александру Худилайнену, который не по собственной охоте досрочно сложил губернаторские полномочия, так и не сумев служебно оправиться после публичной президентской порки и выговора сделанного ему за срыв федеральной программы по расселению аварийного жилья. За прошедшие пять лет ситуация в этой сфере совершенно изменилась. В рейтинге субъектов Российской Федерации по расселению аварийного жилого фонда за 2021 год Карелия заняла восемнадцатое место по стране и второе — в Северо-Западном федеральном округе. Причём ежегодно фактическое расселение аварийного жилья опережает плановые параметры.

А если в целом о строительстве жилья говорить, то в прошлом году Карелия поставила даже рекорд по объёмам жилищного строительства за последние тридцать (!) лет.

И что важно заметить, строилось преимущественно индивидуальное жильё (61% всего объёма в 324,5 тысячи квадратных метров), что, согласитесь, свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни населения республики. Ведь там, где люди концы с концами сводят, им не до строительства индивидуальных домов.

И вторая серьёзная претензия, которая предъявлялась федеральным центром правительству Худилайнена, связана была с наполнением деньгами казны республики. И сама Карелия мало зарабатывала, и федеральный центр с опаской предоставлял субсидии правительству республики. При Парфенчикове картина совершенно изменилась. Собственные доходы Карелии за прошлый год по сравнению с предыдущим (2020 г.) увеличились в полтора раза, достигнув 48 миллиардов рублей. А если оценивать, какими доходами могло похвалиться правительство Худилайнена в тот момент, когда на посту главы республики его менял Парфенчиков, то прошедшие пять лет говорят о том, что экономическая ситуация заметно улучшилась (Парфенчиков в 2017 г. получил в «наследство» от Худилайнена бюджет в 26,8 млрд рублей). А если сравнивать, с каким республиканским бюджетом начинал А. Парфенчиков в 2017 году, став Главой Карелии (26,8 млрд рублей), с тем, что сейчас республика имеет, то результат выглядит положительно и весомо, особенно памятуя о двух последних пандемических годах, когда фиксировался спад производства.

Федеральный центр, видя это, тоже не скупился на финансовую помощь республике. Только в прошлом году Карелия получила финансовую помощь от Москвы на сумму 33 миллиарда рублей. Сравнивая данный показатель с тем, что был в 2017 году (14 млрд рублей), фиксируем более чем двухкратный рост. Преимущественно деньги эти шли на реализацию социальных проектов.

Иначе говоря, за прошедшие пять лет республика стала жить богаче — и сама больше зарабатывает, и Москва не скупится. И подтверждение тому - не суждения экспертов (чьи оценки могут ставиться под сомнение), а цифры, которые сами за себя говорят.

Агитационная избирательная кампания кандидата в губернаторы Карелии Парфенчикова, если он решится-таки баллотироваться, а такое ожидается, и будет построена на этом сравнительном ряде показателей: с чего начинал он в 2017 году своё губернаторство, и с какими результатами завершается его первая пятилетка. И выглядеть это будет в его пользу. // Фото: PublicDomainPictures / Pixabay