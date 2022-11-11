В Карелии предлагают выдавать ипотеку под 0,1%

В Карелии наряду с другими российскими приграничными территориями предлагают выдавать сельскую ипотеку по предельно низкой ставке. Соответствующие изменения могут внести в постановление правительства до 20 января 2023 года. Об изменениях сельской ипотеки говорится в поправках к плану реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, сообщает РГ.

Ипотеку под 0,1% будут выдавать на строительство или приобретение жилья на территориях приграничных муниципальных образований. Кроме Карелии в списке территорий, где можно будет получить ипотеку по предельно низкой ставке, отдельные районы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей.

По информации СМИ, эти районы будут в приоритетном порядке будут получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства, обустройство парков, развитие дорог. // фото: unsplash.com, Tierra Mallorca