27 февраля 2020, 19:01
В Карелии пожилые женщины связали осьминожек для недоношенных малышей
Для малышей в перинатальном центре передали двадцать ярких вязаных игрушек
Пенсионеры связали для недоношенных малышей, находящихся в перинатальном центре в Петрозаводске, ярких осьминожек.
Двадцать вязаных игрушек от мастериц-пенсионерок передали перинатальному центру, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ Республики Карелия».
Использование вязаных игрушек для младенцев, рожденных раньше срока и находящихся в кювезах, вошло в мировую практику несколько лет назад.
Малыши, принимая вязаные жгутики за пуповину, крепко сжимают их и успокаиваются. Врачи отмечают, что позитивно на маленьких пациентов действует яркий цвет игрушек.
В планах пожилых женщин связать для малышей шапки и носки.
Фото: vk.com