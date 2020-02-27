27 февраля 2020, 19:01
Соцсети

В Карелии пожилые женщины связали осьминожек для недоношенных малышей

Для малышей в перинатальном центре передали двадцать ярких вязаных игрушек

Пенсионеры связали для недоношенных малышей, находящихся в перинатальном центре в Петрозаводске, ярких осьминожек.

Двадцать вязаных игрушек от мастериц-пенсионерок передали перинатальному центру, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ Республики Карелия».

Использование вязаных игрушек для младенцев, рожденных раньше срока и находящихся в кювезах, вошло в мировую практику несколько лет назад.

Малыши, принимая вязаные жгутики за пуповину, крепко сжимают их и успокаиваются. Врачи отмечают, что позитивно на маленьких пациентов действует яркий цвет игрушек.

В планах пожилых женщин связать для малышей шапки и носки.

Фото: vk.com

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перинатальный центр
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Соцсеть