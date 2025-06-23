23 июня 2025, 18:14
В Карелии раскрыли незаконный туристический маршрут
Перевозчик осуществлял деятельность без договоров
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила об административном правонарушении со стороны судовладельца. Он перевозил пассажиров по маршруту Сортавала – Ладожские шхеры без необходимых документов.
У судовладельца не было договоров обязательного страхования членов экипажа и ответственности перед туристами. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
Нарушения устранили. © «Петрозаводск говорит»