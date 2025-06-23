Уралсиб и Т2 объединят экспертизу для противодействия мошенничеству

Банк Уралсиб и российский оператор мобильной связи Т2 в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом взаимодействии с целью развития цифровых решений, повышения киберустойчивости и обмена отраслевыми практиками. Одним из векторов станет применение ретроспективного анализа для улучшения существующих моделей принятия решений. Подходы T2 успешно применяются в партнерстве с другими финансовыми организациями и показывают высокую эффективность.

Антифрод-практики Т2 могут стать эффективным инструментом в арсенале банка для минимизации рисков, связанных с мошенничеством, особенно в сценариях, где клиент находится под влиянием социальной инженерии. Система позволяет партнерам заранее выявлять клиентов, склонных к взаимодействию с мошенниками, и включать их в режим мониторинга. Это дает банку возможность оперативно реагировать на подозрительную активность – например, при превышении определенного уровня риска, зафиксированного скор-баллом. Таким образом, банк получает возможность предотвращать ущерб до совершения финансовой операции, повышая уровень защиты клиентов.

Межотраслевое взаимодействие, обмен экспертизой, технологиями и наработанными практиками – дает хорошую синергию для повышения эффективности борьбы с актуальными угрозами в финансовом секторе. Это сотрудничество, безусловно, позволит дополнительно повысить защищенность наиболее уязвимых категорий клиентов,

– оценил соглашение Председатель правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

Отдельно компании проработают варианты сотрудничества, направленного на выявление признаков преднамеренного банкротства и умышленного получения кредитов с намерением не возвращать их. Скоринг big data T2 позволяет определять вероятность последующих недобросовестных действий клиентов. Среди признаков, например, могут быть множественные одновременные взаимодействия с разными финансовыми организациями, аномальные отклонения от паттернов коммуникации: SMS и звонковая активность.

Опыт телекоммуникационного сектора в обеспечении устойчивости инфраструктуры, защите данных и реагировании на внешние угрозы открывает новые возможности для усиления защиты банковских систем. Обмен лучшими практиками позволит нам повысить уровень готовности к современным кибервызовам и продолжать создавать надёжную экосистему цифровых сервисов,

– отметил генеральный директор T2 Антон Годовиков.

Фото: пресс-центр Банка Уралсиб