В Карелии поймали наркодилера, который работал в двух городах

25-летняя жительница Костомукши хотела заработать и присоединилась к преступной группировке, которая продавала и распространяла наркотики. Полиция поймала женщину и заключила ее под стражу, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

В январе 2025 года правонарушительница сделала несколько тайников с наркотиками в Петрозаводске, после чего направилась в Костомукшу, чтобы спрятать оставшийся товар. Однако женщину поймали, она признала свою вину в полном объеме.

Преступницу обвинили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет» организованной группой, в значительном размере. За это женщину могут лишить свободы на 20 лет. © «Петрозаводск говорит»