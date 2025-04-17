В Карелии поставлен рекорд по вводу жилья

Минувший год в Карелии отмечен рекордным вводом жилья. Объем строительства индивидуальных жилых домов за последние семь лет увеличился втрое. Об этом сообщил Артур Парфенчиков, выступая сегодня с отчетом о деятельности Правительства в 2024 году перед депутатами Законодательного Собрания республики:

– Мы активно строим жилье. В 2024 году в эксплуатацию введено более 330 тысяч квадратных метров. Это самый большой показатель по вводу жилья за последние 34 года. Рост в сравнении с прошлым годом составил почти 7 %.

Всего, по информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, в 2024-м построено и введено в эксплуатацию 18 многоквартирных (122, 9 тыс. кв. м) и 2169 (211 тыс. кв. м) индивидуальных домов, что в сумме составляет 333,9 тысяч кв. метров.

Такой показатель – результат мер, предпринятых государством в 2021 и в 2022 годах. Карелия активно участвовала в федеральных программах семейной и льготной ипотеки. Кроме того, в республике продолжается президентская программа социальной газификации, поддерживающая интерес к индивидуальному жилищному строительству, объем которого в сравнении с 2017 годом, в 2024 году увеличился в три раза.

Количество представленных в 2023 и 2024 году земельных участков под ИЖС позволяет рассчитывать на сохранение высоких темпов частного домостроения. По прогнозу Минстроя и с учетом количества участков, где создана техническая возможность подключения природного газа – а их в республике более 8 000 – темпы индивидуального жилищного строительства должны сохраниться на уровне 2024 года.

Глава Карелии поставил перед Правительством и органами местного самоуправления задачу: в 2025 году выделить не менее 3,5 тысячи участков под строительство индивидуального жилья.

– Чтобы нашим жителям в районах и округах было проще, быстрее и эффективнее решать земельные вопросы, часть полномочий в выделении земельных участков мы передаем муниципалитетам. Уверен, это принесет положительные результаты.

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

Фото: пресс-служба Правительства РК