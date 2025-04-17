Площадь лесных пожаров в Карелии в 2024 году сократилась в 15 раз

Всего в 2024 году на территории Карелии было зарегистрировано 145 лесных пожаров на площади 281,5 га, средняя площадь одного пожара – 2 гектара.

Обеспечить сокращение площади лесных возгораний – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году перед регионами страны. Пожароопасный сезон 2024 года показал, что Карелия успешно справляется с этим поручением: в сравнении со средними пятилетними значениями общая площадь возгораний в лесном фонде сократилась в 15 раз, а средняя площадь одного пожара – в 14,5 раз.

Это говорит о том, что в республике хорошо работает система обнаружения и ликвидации пожаров, а между ответственными службами налажено грамотное взаимодействие.

Оперативность тушения лесных пожаров в 2024 году в республике составила 93%, что позволило Карелии войти в тройку регионов-лидеров по ликвидации лесных возгораний в первые сутки среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Кроме того, по решению Главы республики десантники-пожарные Карельского авиационного центра охраны лесов также помогли в тушении лесные возгораний в Забайкалье. Специалисты работали в горной местности при сложных погодных условиях и в общей сложности потушили пожары на площади более 90 тыс. га.

Сейчас в Карелии идет активная подготовка к пожароопасному сезону 2025 года. В ходе выступления перед Парламентом республики по итогам работы Правительства за 2024 год Артур Парфенчиков сообщил, что начало пожароопасного сезона по южным и центральным районам и округам республики определено с 19 апреля, по северным – с 25 апреля. Руководитель региона особо подчеркнул важность своевременного выявления очагов возгорания и их эффективного устранения и поручил Министерству природных ресурсов и экологии Карелии оперативно проводить на территории республики все мероприятия по предупреждению, обнаружению и тушению лесных пожаров в соответствии со Сводным планом.

– Для выполнения мероприятий задействовать лесопожарную технику и оборудование, в том числе необходимо задействовать 39 беспилотных летательных аппаратов для оперативного выявления очагов возгораний,

– отметил Артур Парфенчиков.

Фото: Пресс-служба Правительства РК