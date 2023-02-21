В Карелии помогли собаке, которая несколько недель бродила с капканом

Собака несколько недель бродила по Лахденпохье с охотничьим капканом на лапе. Местные жители выкладывали в соцсеть фото скачущей бедолаги.

Попавшее в металлическую ловушку бездомное животное заметили еще в первых числах февраля. Помочь псу смогли лишь на днях, 19 февраля капкан удалось снять. Об этом написали в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».

Животное ловили местные активисты-зоозащитники, а капка снял специалист ветеринарной станции. В паблике отмечается, что капкан стоял неправильно. Кровообращение в передней лапе бедолаги не было нарушено. Конечность псу обработали, укололи антибиотиком и обезболили. Специалист ветслужбы отметил, что собака контактная и спокойная, может находиться «в естественной среде обитания», между тем животное нужно стерилизовать, для этого местной администрации требуется заключить контракт. // фото группа «Лахденпохья-Навсегда!»