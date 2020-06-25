В Карелии похвастались благоустройством кладбища за 2 миллиона рублей

В Карелии в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приводят в порядок не только дворы и общественные территории, но и благоустраивают кладбища.

О проведенных работах в месте упокоения в Туксе рассказал паблик официальной страницы Олонецкого района.

Как сообщается в группе, где приводится ряд фотографий с пометкой «было» - «стало», на кладбище появилась новая входная зона с воротами, контейнерная площадка, велосипедная парковка, урны для мусора, скамейки и информационный щит.

Аварийные деревья и кустарники вырубили, дорожки подсыпали отсевом и установили бордюрный камень. Кроме того обустроили подъезд к кладбищу и установили дорожный знак «Пешеходная дорожка». На все эти работы ушло более 1,8 миллиона рублей.