Аптеке Валаама пожертвовали 700 тысяч рублей

За прошедший год аптека на острове Валаам получила пожертвований на 700 тысяч рублей, сообщает официальный сайт Валаамского монастыря.

Сбор пожертвований был открыт в связи с тем, что из-за островного местоположения вопрос с медицинской помощью стоит довольно остро.

«Амбулатория, которая относится к Сортавальской ЦРБ, может помочь только в самых простых и общих случаях. Обычно на острове вахтовым методом трудится фельдшер, иногда приезжает терапевт, а также регулярно приезжает стоматолог. Но с учетом того что болеют люди зачастую весьма разнообразными болезнями, а также при минимуме необходимого медицинского оборудования, а главное, при нехватке медицинских кадров и медикаментов, помочь всем и во всём бывает крайне затруднительно.

Именно поэтому в прошлом мы уже рассказывали о работе нашей монастырской аптеки, которая формируется во многом именно с вашей Богоугодной помощью.

За прошедший год люди из самых разных уголков страны, а порой и из зарубежья, в сумме пожертвовали на нужды аптеки для закупки лекарств порядка 700 000 руб.

А многие также пополнили аптеку непосредственно самими медикаментами. Все это в действительности – очень благородный и, по сути, едва ли оценимый вклад и помощь монастырю», - сообщает сайт.

Сотрудники монастыря предлагают на этом не останавливаться. Список лекарств и способ отправки, имеется на сайте.