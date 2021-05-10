10 мая 2021, 09:51
Россия

В Карелии подтверждены новые случаи внебольничной пневмонии

За год, начиная с апреля 2020, в республике были госпитализированы 5937 человек с внебольничной пневмонией

За минувшие сутки в республике не зафиксированы новые летальные исходы от внебольничной пневмонии, однако есть заболевшие.

По сообщению республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за сутки были госпитализированы шесть человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля 2020 года с легочной инфекцией были госпитализированы 5937 пациентов, 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследования на коронавирус. (фото medvestnik.ru)

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Метки: 
внебольничная пневмония
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