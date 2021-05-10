В Карелии подтверждены новые случаи внебольничной пневмонии

За минувшие сутки в республике не зафиксированы новые летальные исходы от внебольничной пневмонии, однако есть заболевшие.

По сообщению республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за сутки были госпитализированы шесть человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля 2020 года с легочной инфекцией были госпитализированы 5937 пациентов, 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследования на коронавирус. (фото medvestnik.ru)