В Карелии пересчитали мальчиков

В Карелиястат назвали, сколько мальчиков живет в республике. В прошлом году в Карелии родилось 2529 мальчиков. Всего в республике проживает 59,9 тысяч мальчиков до 16 лет. Их в этом возрасте на 3,3 тысячи больше, чем девочек.

Каждый пятый мальчик увлекается музыкальными инструментами, театральным искусством, журналистикой. По сравнению с девочками, мальчиков в таких кружках лишь треть учащихся.

«Свою энергию в свободное от учебы время 13% мальчиков направляют на спорт, а юных изобретателей и программистов среди них 9%», - утверждают в Карелиястат. // фото unsplash.com