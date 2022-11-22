Женская консультация переедет из «убитого» здания в центр города

Женская консультация переедет из «убитого» здания на улице Кузьмина в центр Петрозаводска и расположится в основном здании роддома имени Гуткина на улице Кирова. Об этом вечером во вторник сообщили в карельском Минздраве.

Ранее эти площади занимало отделение для лечения ковид-больных. Но с 1 ноября ковидный стационар закрыли, провели дезинфекцию и начали косметический ремонт. В помещениях меняют вентиляцию и освещение.

«Планируется, что обновленная консультация откроется здесь уже в первом квартале следующего года - после завершения ремонтных работ, оснащения новой мебелью, лицензирования»,

- сообщили в министерстве.

В 2020 году крышу роддома отремонтировали, в планах – ремонт фасада.

Здание женской консультации на Кузьмина, 1939 года постройки, оно находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за большой степени износа полностью ремонтировать здание нецелесообразно.За то, в каких условиях беременные получают медицинские услуги, карельских чиновников не раз критиковали в соцсети. // фото: на главном «Петрозаводск говорит», пресс-служба Минздрав РК