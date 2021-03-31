В Карелии открывается весенний сезон охоты на птиц

В Карелии стартует весенний сезон охоты на птиц - по южным районам - с 1 апреля, по северным - с 6 апреля. В Минприроды готовы принимать заявления от охотников, сообщает пресс-служба ведомства.

Подать заявление все желающие могут через портал госуслуг, в МФЦ. Также возобновляется личный прием граждан по предварительной записи в Петрозаводске. Записаться на прием можно по телефону (8142) 79-67-47.

При подаче заявлений через МФЦ или госуслуги охотникам порекомендовали прикладывать квитанции за оплату госпошлины на выдачу разрешения и сбор «за пользование объектами животного мира».

В Минприроды добавили, что сезонная норма добычи боровой дичи составляет один глухарь, один тетерев на одного охотника на весь весенний сезон. Это касается всех районов республики. Фото acropolis-shop.com.ua