Приграничную железнодорожную станцию в Карелии ждет комплексный ремонт

В 2021 году на приграничной железнодорожной станции Кивиярви в Муезерском районе будет проведен комплексный ремонт здания, а также благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, внутри здания станции будет проведена перепланировка. Пройдут сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы. Появится новая вывеска.

В целом внешний вид станции приведут к единому стилю объектов РЖД. Тротуары перед станцией вымостят бетонной плиткой, рядом со станционным зданием разместят скамейки и клумбы.

Отметим, что станция Кивиярви является последней станцией на территории России перед границей с Финляндией. Фото regnum.ru