Опубликован график перечисления пенсий и социальных выплат в апреле

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии опубликовало график выплаты пенсий в республике на апрель 2021 года. Этот график касается пенсионеров, которые получают деньги через банки.

Так, клиенты Сбербанка в Петрозаводске получат пенсию 10 апреля. В других районах - 13 апреля. Клиенты других банков в столице республики и в районах получат деньги 13 апреля.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что 22 апреля деньги будут выплачены пенсионерам, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, клиентам «Почта Банка», «Московского кредитного банка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа Банка», а также клиентам, пожелавшим получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года. Фото gorodrabot.ru