Водители Петрозаводска продолжают нарушать правила перевозки детей

Инспекторы ГИБДД продолжают проводить рейды у образовательных учреждений Петрозаводска. Сегодня мероприятие прошло у школы №5 и детского сада №95, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции контролировали соблюдение правил перевозки детей, проверяли правильность установки детских устройств и ремней безопасности.

В ходе рейда к ответственности был привлечен один водитель, перевозивший шестилетнюю девочку на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Автомобилисту предстоит заплатить штраф.

ГИБДД рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила перевозки маленьких пассажиров. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска