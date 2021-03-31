С тротуаров и магистралей Петрозаводска начали вывозить смет

Компания «ТехРент» продолжает работы по содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска. Сегодня на дороги выведены три десятка единиц техники. Работы ведутся в разных районах города. Подрядчик приступил к уборке смета с тротуаров и магистралей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью несколько звеньев работали в центре и на Древлянке: на проспектах Ленина, Карла Маркса, Лесном, на Советском мосту. Сегодня днем смет и мусор также вывозят на Комсомольском проспекте на Кукковке. Автогрейдер сегодня расчищает и выравнивает проезжие части в Соломенном и на Древлянке.

В мэрии также отметили, что на улице Правды и на Лесном проспекте продолжается ямочный ремонт.

В администрации города напомнили, что на некачественную уборку Петрозаводска можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска