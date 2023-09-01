В Карелии открыты избирательные участки для жителей новых регионов

С 1 сентября в Карелии начали работу два экстерриториальных избирательных участка для избирателей, обладающих активным избирательным правом на выборах депутатов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, для жителей, находящихся на территории республики.

Голосование на экстерриториальных участках для избирателей этих субъектов пройдет с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 сентября участки будут работать с 8.00 до 20.00. В понедельник, 4 сентября, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 15.00.

Более подробную информацию о голосовании можно узнать по номерам телефонов: (8-814-2) 35-96-24, 35-96-29 и 35-96-27. // Фото ИА «Республика»