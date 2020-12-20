В Карелии откроют базу отдыха для людей с ограниченными возможностями

В поселке Хийтола Лахденпохского района планируется открытие базы отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объект появится на территории бывшего финского хутора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Романа Колпакова.

Дом будет адаптирован для комфортного размещения и передвижения людей с различной степенью и характером инвалидности. Это могут быть инвалиды-колясочники, люди, передвигающиеся с помощью трости или роллатора, а также дети с ДЦП,

- отметил Колпаков.

Идея создания подобной базы отдыха была поддержана Ростуризмом - ведомство выделило на проект 1,8 миллиона рублей. На эти деньги организаторы планируют благоустроить территорию и провести инженерные сети. Они надеются, что заведение будет пользоваться популярностью не только у жителей Карелии, но и у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.

По прогнозам Колпакова, в год они смогут принимать 50 семей или около 250 человек. Туристов будут встречать на вокзале в Петрозаводске на специально оборудованном транспорте или в поселке Хийтола, где есть ж/д станция.

По прогнозам авторов идеи, на окупаемость проект выйдет к 2025 году. Фото culture.ru