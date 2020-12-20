Мост на улице Кирова в Петрозаводске начали асфальтировать

В Петрозаводске подходит к концу строительство нового моста через Неглинку на улице Кирова. На путепроводе начали укладывать асфальт. Фотографию опубликовал «Московский комсомолец».

Напомним, работы на объекте начались летом этого года. Подрядчик, взявшийся за строительство нового моста, не справился с работой, и Минстрой Карелии расторг контракт с ним.

После этого за дело взялась фирма из Санкт-Петербурга. Ей удалось завершить основные работы на объекте. До конца года мост должен быть открыт.