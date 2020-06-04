В Карелии осудили водителя, устроившего полицейскому пробежку

Жителя Кондопожского района осудили за применение насилия в отношении полицейского. Суд отправил его на два года в колонию-поселение.

Инцидент произошел в марте. Мужчина, ранее лишенный прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль двигался с превышением допустимой скорости. Нарушителя заметили полицейские, началась погоня. Затем он остановился. Когда один из полицейских начал открывал дверь автомобиля, водитель нажал на газ.

В результате страж порядка не смог убрать руку и ему пришлось пробежать несколько метров вслед за автомобилем. После чего он столкнулся со стоящим вдоль дороги металлическим забором, рассказали в прокуратуре.

Затем водитель попытался снова оторваться от преследователей, но был задержан. При этом ему удалось несколько раз ударить ногой полицейского по руке, «причинив тому физическую боль, а также две ссадины на тыльной поверхности левой кисти».