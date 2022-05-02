В Карелии объявлено штормовое предупреждение

По информации Карельского ЦГМС, 3 мая по Карелии местами ожидается усиление западного, юго-западного и северо-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы карельской столицы.

Как говорится в релизе, под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск. При сильном ветре гражданам рекомендовано лишний раз не выходить на улицу, не прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и под деревьями.

Кроме того, не следует при штормовом предупреждении выходить на открытые водоемы. Тем, кто находится дома, следует закрыть форточки и окна.