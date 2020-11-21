В Карелии объявлен в розыск скрывшийся от суда мужчина

Полиция Карелии объявила в розыск 49-летнего Петра Петрова. Этот человек скрылся от суда. Мужчина живет в поселке Верхнеолонецкий Олонецкого района, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид разыскиваемому 50 лет, рост 175-180 сантиметров, волосы светлые кудрявые, есть залысина.

Стражи порядка рассказали, что, по некоторой информации, этот человек уехал на заработки вахтовым методом.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится разыскиваемый, просят звонить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18, 4-01-60.