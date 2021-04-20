В Карелии объявлен в розыск Александр Уханов

Полиция Прионежского района объявила в розыск Александра Уханова 1967 года рождения. Об этом сообщили в паблике ОМВД по Прионежью.

Житель Шелтозера подозревается в совершении преступления. Стражи порядка не уточняют, что именно он мог натворить.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефону дежурной части: 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16. Конфиденциальность гарантируется.