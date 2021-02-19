В Карелии начали производить мармелад из клюквы, брусники и малины

В Карелии выпущена первая партия мармелада-ассорти. Сладость изготовлена из карельских ягод - клюквы, брусники и малины.

В каждой коробке мармелад трех разных вкусов, рассказал на своей страничке губернатор Артур Парфенчиков, который успел попробовать лакомство и отметил, что мармелад вкусный. На коробках с лакомством изображены ключевые места республики - водопад Кивач, остров Валаам, горный парк «Рускеала» и национальный парк «Паанаярви». Лакомство производит комбинат «Славмо», который установил новую линию, позволяющую выпускать две тысячи упаковок в неделю.

Приобрести карельский мармелад можно будет в ближайшее время в туристических местах, сувенирных лавках в Петрозаводске и фирменных магазинах комбината. О том, какие еще вкусные новинки появились у петрозаводского комбината, можно прочитать здесь.

Напомним, о планах производства в Олонецком районе мармелада, варенья и вина в сентябре 2020 года рассказывал предсавитель сельскохозяйственного кооператива «Агро-альянс». Ранее в Петрозаводске запустили производство рахат-лукума. (фото vk.com)