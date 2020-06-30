Карельский рахат-лукум отметили знаком качества «Сделано в Карелии»

Из очередного отпуска петрозаводчанка привезла не сувениры, а бизнес - идею и полезные знакомства. Проанализировав местный рынок, решила весной 2020 года запустить производство по изготовлению рахат-лукума. Однако коррективы внесла коронавирусная инфекция: открытие пришлось отложить до июня. Однако времени предприниматель не теряла: к этому времени восточные сладости получили сертификат качества «Сделано в Карелии». Теперь лакомства – республиканский бренд, хотя оценить его пока могут только жители и гости региона.

Как рассказала Анна Арефьева, благодаря турецким специалистам удалось закупить специальное оборудование, подобрать необходимые ингредиенты и, конечно, найти традиционный рецепт. Сейчас в списке продукции более 250 наименований: лукум фруктовый, ореховый, кубический или рулетный.

«Вкусы разные, но это один в один турецкий рахат-лукум. Мы работаем по турецким технологиям, привозим ингредиенты из Турции, то есть это настоящий турецкий товар»

– подчеркивает кондитер Эркут Булут.

«Ассортимент у нас очень большой. Приложение к сертификату на использование знака «Сделано в Карелии», содержащее перечень продукции, заняло 24 листа. Я постаралась включить туда всё, что было в голове у нашего технолога, а фантазия у него богатая. Мои друзья и партнёры тоже, конечно, предлагают идеи, что ещё нам нужно сделать, чтобы туристы, приехавшие в регион, купили турецкий лукум с маркой «Сделано в Карелии»»

– подтверждает Анна Арефьева.

Для получения сертификата качества «Сделано в Карелии» потребовались лабораторные исследования. Экспертиза платная, однако затраты на сертификацию можно было возместить с помощью субсидии от Минэкономразвития республики. Это ещё одна причина для местных производителей отметить свою продукцию знаком «Сделано в Карелии». Сегодня добровольную сертификацию прошли более 60 организаций региона.

Кроме этого, Анна Арефьева, как индивидуальный предприниматель воспользовалась ещё одной мерой господдержки – ей возместили 30% стоимости оборудования, расходы на которое превысили миллион рублей.

«Мы очень рады, что метане предприниматели стараются подтверждать качество своей продукции. Система добровольной сертификации «Сделано в Карелии» нацелена именно на это. Таким образом потребитель может быть уверен, что, приобретая продукцию со знаком «Сделано в Карелии», он получает качественный продукт»

– отмечает руководитель Центра сертификации Корпорации развития РК Олеся Юзвюк

В этом году в систему добровольной сертификации были внесены изменения, и теперь продукция под знаком «Сделано в Карелии» не только качественная, но и экологически чистая.