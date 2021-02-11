Путин объявил благодарность учителю информатики из Петрозаводска

Президент Владимир Путин объявил благодарность учителю информатики из петрозаводской школы №6. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в феврале. Ирину Архипову поощрили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в городской администрации.

Коллеги отмечают, что результатом профессиональной деятельности педагога является 100-процентная успеваемость учащихся, что говорит о высоком уровне преподавания информатики.

Ирина Архипова преподает в школе №6 в столице Карелии с 1993 года, участвует в деятельности школьного и городского методических объединений учителей информатики, входит в состав предметных комиссий во время итоговой аттестации.

Имеет звание «Ветеран труда Российской Федерации», почетные грамоты, знак международной академии учителей Microsoft, награды и благодарственные письма. (фото vedomosti102.ru, пресс-центр администрации города)