Молококомбинат «Славмо» впервые выпустил плавленые сыры

Текст и фото: Антонина Кябелева

Модернизация петрозаводского молококомбината идет столь стремительными темпами, что любители продукции АО «Славмо» не всегда успевают «поймать» вкусные новинки, которые с завидной регулярностью появляются на торговых прилавках. Казалось бы, еще совсем недавно жители Карелии распробовали питьевые йогурты, отвечающие самым разным вкусовым пристрастиям — от классики до необычного сочетания укропа с огурцом. Следующая волна оригинальных рецептур воплотилась в десертных йогуртах - «Апельсин со вкусом карамели», «Северные ягоды», «Вишня», «Банан-малина».

2021 год комбинат «Славмо» встретил принципиально новым для себя продуктом — плавленым сыром. Никогда раньше петрозаводской молококомбинат не выпускал плавленый сыр. В конце января на прилавках фирменных магазинов «Торговый дом «Славмо» появились плавленые сыры со сливочным вкусом, вкусом ветчины и грибами.

Новая продукция АО «Славмо» изготовлена на основе натуральных продуктов — творога, масла и обезжиренного молока. Все это, естественно, собственного производства. На комбинате отметили, что «Славмо» строго придерживается курса на выпуск только натуральных продуктов без сомнительных химических добавок и ароматизаторов.

- В рецептуре мы принципиально не использовали никаких заменителей. Не секрет, что некоторые производители работают с заменителями сливочного масла, то есть с жирами растительного происхождения. Мы для производства плавленого сыра используем сырье собственного производства, в качестве которого уверены на сто процентов. За счет того, что в основе нашего сыра - сливочное масло и натуральный творог, удалось добиться яркой насыщенной вкусовой палитры,

- сказала старший технолог молококомбината Светлана Анципович.

Над рецептурой сыров специалисты петрозаводского молококомбината работали около года. По словам Анципович, первоначально испробовали больше десятка различных вариантов.

- Прежде чем остановиться на трех вкусах, мы изучили множество различных сочетаний, начиная от классики и заканчивая экзотическим сыром с мексиканскими травами. Мексиканская овощная рецептура очень интересно ложится на сыр. Он получается в меру остренький, и я надеюсь, что в перспективе мы разнообразим линейку сыров оригинальными овощными рецептами. Но открыть ее мы решили традиционными вкусовыми решениями, которые привычны для жителей Карелии. Мы искали именно тот вкус, который бы понравился большинству наших покупателей, - рассказала Светлана Анципович.

По ее словам, важно было найти качественные наполнители. Она открыла секрет: для производства сыра с грибами используются белые сушеные грибы.

- Мы пробовали и шампиньоны, которые намного дешевле белых грибов. Но, так как у шампиньонов нет ярко выраженного вкуса, они используются вместе с ароматизаторами, которые придают продукту неестественный грубый оттенок. Мы решили, что лучше не экономить и сделать более качественный и ароматный продукт. Белые грибы очень красиво раскрываются в сыре,

- старший технолог комбината открыла тонкости сырного производства.

Рождение плавленого сыра на молококомбинате сопровождалось дегустациями, выливающимися в длительные дискуссии о том, как сделать, действительно, вкусный, полезный, натуральный продукт. Светлана Анципович рассказала, что, когда сыр поступил в продажу, ее коллеги использовали новый продукт в качестве главного ингредиента для сырного супа.

- Я, естественно, поинтересовалась, что получилось в итоге. И услышала, что из нашего плавленого сыра можно сварить замечательный суп, - улыбнулась Светлана Анципович.

Прежде чем славмовские сыры появились на торговых прилавках, было немало споров о том, как должна выглядеть упаковка. На комбинате добивались того, чтобы стаканчик был не только внешне привлекательный, но и удобный. В итоге он стал более широкий в диаметре с обязательной удобной съемной крышкой.

Но, конечно, новую продукцию АО «Славмо» не смогло бы произвести, если бы предприятие еще несколько лет назад не приступило к глобальному техническому перевооружению. В 2020 году специально для производства сыров в Болгарии была приобретена современная полностью автоматизированная линия, исключающая ручной труд. После загрузки необходимых ингредиентов закрытая автоматизированная линия производит все необходимые манипуляции, а специалисту остается следить за процессом рождения сыра с помощью экрана монитора. Это позволяет добиться высокого качества продукции и гарантировать ее безопасность.

Правда, эпидемия коронавируса все же внесла свои коррективы. В Петрозаводск из-за границы должен был приехать технолог, чтобы отладить работу новой автоматизированной сырной линии.

- Из-за пандемии специалистам комбината пришлось самостоятельно изучать технологические тонкости оборудования и запускать его. Первый раз все очень волновались, зато потом появилось чувство, что ты всю жизнь работал на этом оборудовании. Все консультации были по телефону и интернету. В общем, мы чувствовали себя первооткрывателями. Уже при первых выработках удалось получить качественный продукт, который оставалось только немного «отшлифовать» по уровню консистенции,

- вспомнила Анципович.

Оборудование, по словам старшего технолога, настолько универсально, что при желании можно быстро запустить новые виды сыров. Светлана Анципович надеется, что ближе к лету покупателей порадуют овощными плавлеными сырами. Кстати, плавленые сыры прекрасно подходят для бутербродов и могут стать альтернативой сливочному маслу для тех, кто хотел бы сбросить лишние килограммы.

Плавленые сыры хороши не только для бутербродов и легких супов. Они отлично подойдут для того, чтобы разнообразить рацион для детей. Сыры от «Славмо» изготовлены на натуральном сырье, содержат высококачественный белок — казеин, в котором есть незаменимые аминокислоты, необходимые организму для нормальной жизнедеятельности. Нежный вкус плавленного сыра очень любят дети, он легко усваивается организмом, богат на полезные вещества, содержит витамины A, D, E. Присутствие в рационе этого продукта оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему и работу органов кровообращения, снижает выработку кортизола — гормона стресса.

Несмотря на то, что плавленые сыры петрозаводского молококомбината изготовлены на основе натурального сырья высокого качества, новая продукция «Славмо» отличается не только интересными вкусовыми решениями, но доступной ценой. В общем, осталось только попробовать новинки от АО «Славмо» и составить собственное мнение о плавленых сырах, сделанных в Карелии.

«Плавленые» новинки от петрозаводского молококомбината можно приобрести в следующих торговых точках: магазин «Славмо» - ул. Антонова, 1; магазин «Мясопродукты» - ул. Березовая аллея, 23; магазин на ул. Судакова, 11; магазин на пр. Ленина,13; торговый павильон на ул. Ровио в районе дома № 8; павильон на Октябрьском проспекте в районе дома № 10; магазин «Ягуар» - Березовая аллея, 31; магазин на ул. Кемская, 25; магазин на ул. Ригачина, 37; киоск «Бифидоктор» - ул. Пирогова,3; киоски «Купава» - ул. Антонова, 18, в магазинах торгового холдинга «Лотос», в торговых сетях «Бородинский» и «Онего», а также в магазинах традиционной розничной торговли.