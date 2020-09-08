В Карелии хотят выпускать мармелад и плодово-ягодные вина

В Олонецком районе строят цех для производства мармелада, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. В планах фермеров также выпуск варенья и даже вина.

«Мы приобрели здание, первую часть оборудования для производства мармелада», - сказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Агро-альянс» Иван Протасов. На предприятии планируют установить холодильник для круглогодичного хранения дикорастущих и садовых ягод, линию шоковой заморозки и линию очистки ягод.

Кооператив выкупил помещение бывшей котельной, которое подключили к электросетям и сейчас ремонтируют. В прошлом году фермеры-участники кооператива получили государственную субсидию. Фермеры внесли по 2 миллиона 200 тысяч рублей в фонд кооператива. На эти деньги приобрели оборудование для производства мармелада и грузовик.

В этом году предприятие получило субсидию 10 миллионов 100 тысяч рублей со своим финансированием 40%. Кооператив планирует завершить ремонт цеха по переработке ягод, приобрести оставшееся оборудование. Часть ягод планируют продавать свежими, часть - круглогодично перерабатывать. Основным продуктом будет мармелад, а также варенье, в планах - выпуск плодово-ягодного вина.

Фото: 1000.menu