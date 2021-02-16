16 февраля 2021, 21:39
Спорт

В Карелии набирают инструкторов скандинавской ходьбы

Бесплатные занятия начнутся в марте, желающим предстоит освоить теорию и практикц, а также сдать зачет

В Карелии набирают инструкторов скандинавской ходьбы. На бесплатные занятия приглашают всех, кто готов освоить технику преподавания северной ходьбы, набрать группу энтузиастов и регулярно проводить с ними занятия.

Обучающий курс для инструкторов включает 16 часов теории и 8 часов практики. Теоретический блок будет проводиться онлайн с 10 по 31 марта, а практические занятия будут проходить с 1 по 18 апреля в Петрозаводске. После - сдача зачета.

По сообщению министерства спорта республики, людей, которые пройдут отбор, обеспечат палками, оплатят проезд в Петрозаводск для практических занятий и зачета. Готовым инструктором нужно будет провести занятия в группах не менее 10 человек и предоставить отчет о тренировках.

Заявку на курсы можно оставить здесь. (фото iz.ru)

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ходьба
палки
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