В Карелии могут смягчить закон для тех, кто сам хочет срубить елочку

Текст и фото: Антонина Кябелева

В преддверии новогодних праздников один из самых важных этапов подготовки – это поиск елочки. Если жители Петрозаводска могут приобрести главный символ праздника на многочисленных елочных базарах, то в небольших городах и поселках купить натуральную ель в этом году практически невозможно. Естественно, многие граждане хотели бы самостоятельно срубить себе елочку на законных основаниях, не превращаясь в браконьеров.

Когда мы стали разбираться с тем, можно ли легально в Карелии срубить себе ель на новый год, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. В большинстве лесничеств сообщили, что не заключают никаких договоров с гражданами, и срубить себе елочку на новый год не получится. Но были и такие лесничества, где гражданам на законных основаниях предоставляли право пойти в лес и срубить деревце.

Что происходит и почему то, что можно в одних районах, запрещено в других? Как подтвердили сотрудники лесничеств, у них нет отбоя от желающих самостоятельно и легально срубить себе ель на праздники.

Но сплошь и рядом в лесничествах отказывают в этом гражданам, ссылаясь на позицию министерства природных ресурсов и экологии Карелии. Нам удалось побеседовать с начальником отдела использования и воспроизводства лесов минприроды РК Станиславом Манцыревым и выяснить источник наших проблем.

Согласно статье 32 Лесного Кодекса Российской Федерации, граждане имеют право заготавливать хвойные деревья для новогодних праздников. В кодексе так и сказано:

- В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков.

Правда, правила заготовки новогодних елей, которые в кодексе отнесены к «недревесным лесным ресурсам», устанавливаются субъектами РФ. Другими словами, именно регион должен определить, разрешать ли гражданам рубить себе елочки под новый год или нет.

В 2011 года в Карелии был принят закон № 1529 «Об исключительных случаях заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений». Его подписал бывший губернатор Карелии Андрей Нелидов, который в настоящий момент отбывает наказание в колонии. В соответствии с этим законом, заготавливать ели к новому году имеют право только юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 по 31 декабря.

- Наш закон не содержит возможности заключения договоров купли продажи с гражданами,

- пояснил Станислав Манцырев.

Другими словами, карельские законодатели фактически отняли у жителей республики предоставленное Лесным кодексом право срубить себе елочку под новый год и не превратиться в браконьера.

Закономерно возникает вопрос: а почему в нескольких районах республики лесничества находят возможность заключать с гражданами договоры на вырубку елей для празднования нового года?

- У нас большие площади лесного фонда переданы арендаторам. Некоторые лесничества договариваются с арендаторами. В данном случае арендатор дает согласие на то, чтобы гражданин мог срубить елку в определенном месте. Это все законно. Можно еще по согласованию с дорожниками рубить в полосе отвода автомобильной дороги. К сожалению, такое у нас законодательство,

- отметил Манцырев.

Выходит, что законодательство в Карелии действует «по договоренности». Захотели лесничества помочь гражданам подготовиться к новому году – все законно. Не захотели или не смогли убелить арендатора, как это, например, происходит в Сегежском районе, - сиди без елки или покупай искусственную. Ведь, как отметил руководитель отдела министерства, в этом году в Карелии никто так и не вышел на аукционы по заготовке елей к новогодним праздникам. Станислав Манцырев предположил, что предпринимателям это не очень выгодно.

Получается, что бизнесу заниматься заготовкой новогодних елей для жителей республики не интересно, а самим гражданам срубить себе елочку не позволяет законодательство. За исключением тех районов, где руководители лесничеств заботятся о новогоднем настроении своих земляков, легализуя через арендаторов отобранное право на одну елочку в год. Спасибо большое депутатам и бывшему губернатору, а ныне узнику, Нелидову за такой прекрасный закон! Вы все сделали для нашего блага! Жалко, что сидит один Нелидов.

Станислав Манцырев пообещал, что в министерстве в 2021 году вернутся к проблеме заготовки новогодних елей и попытаются внести изменения в законодательство, чтобы в нашей лесной республике небогатые семьи в отдаленных поселках могла бы на законных основаниях порадовать себя перед новым годом.

На наш запрос из Рослесхоза пришел официальный ответ, где ведомство поясняет позицию относительно того, в каких случаях гражданин имеет возможности срубить ель к празднику.

- Лесное законодательство не предусматривает заключение договоров на вырубку новогодних елей с физическими лицами. Вместе с тем, такие договоры могут заключаться при отпуске новогодних елей из питомников, лесных плантаций, предназначенных для выращивания таких деревьев. В данном случае заключение договоров регулируется гражданским законодательством. Арендаторы лесных участков имеют право продавать частным лицам для новогодних праздников верхушки срубленных хвойных деревьев, отходы лесозаготовок в виде сучьев и тому подобное, - сказано в ответе из Федерального агентства лесного хозяйства.

В ведомстве отмечают, что, если речь идет о вырубке хвойных деревьев в полосе отвода дорог, которые не относятся к землям лесного фонда, то лесным законодательством это не регулируется. Для получения разрешения вырубки хвойных деревьев для нового года на участках под линейными объектами и в их охранных зонах лесное ведомство рекомендует обращаться в территориальное управление Росимущества.