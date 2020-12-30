На некоторых водоемах Петрозаводска лед достигает 15 сантиметров

Сегодня сотрудники мэрии Петрозаводска и ГИМС провели рейд по водоемам карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты осмотрели береговую линию в Соломенном и в Песках. Также было проверено наличие знаков «Выход запрещен» у берегов водоемов.

Эксперты сообщили следующее: на озере Логмозеро в районе Рабочей улицы лед установился. Его толщина составляет 10-15 сантиметров. На Онежском озере в Песках лед не установился, имеются торосы и шуга. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска