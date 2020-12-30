30 декабря 2020, 20:11
Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Карелию
600 доз вакцины «Спутник V» ждут жителей республики
В Карелию поступили еще 600 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК. Таким образом, на данный момент в республику доставлены уже более 1200 доз препарата.
Вакцинация в данный момент идет среди людей из групп риска - медицинских и социальных работников, а также учителей.
В новогодние праздники прививочная кампания не остановится. Во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска будут работать прививочные кабинеты.
В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, еще более 30 000 доз, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам. Фото Минздрава РК