Травмпункт Петрозаводска снова работает в круглосуточном режиме

Травмпункт, расположенный на улице Антикайнена в Петрозаводске, снова работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в Минздраве РК.

В учреждении отремонтированы врачебные кабинеты, гипсовая, рентгенкабинет, регистратура, гардероб, коридор, входная зона, где установлен пандус для маломобильных пациентов.

Также в травмпункте установили цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере и, соответственно, принять большее число пациентов.

В планах - ремонт помещений на втором этаже и еще одной лестницы, а также фасада. Ремонтные работы планируется провести весной-летом, в менее травмоопасный период.

На нынешний ремонт учреждения ушло семь миллионов рублей. Фото Минздрава РК