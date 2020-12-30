30 декабря 2020, 18:57
Травмпункт Петрозаводска снова работает в круглосуточном режиме
В здании на улице Антикайнена завершен один из этапов ремонта
Травмпункт, расположенный на улице Антикайнена в Петрозаводске, снова работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в Минздраве РК.
В учреждении отремонтированы врачебные кабинеты, гипсовая, рентгенкабинет, регистратура, гардероб, коридор, входная зона, где установлен пандус для маломобильных пациентов.
Также в травмпункте установили цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере и, соответственно, принять большее число пациентов.
В планах - ремонт помещений на втором этаже и еще одной лестницы, а также фасада. Ремонтные работы планируется провести весной-летом, в менее травмоопасный период.
На нынешний ремонт учреждения ушло семь миллионов рублей. Фото Минздрава РК