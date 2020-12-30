В магазинах Петрозаводска выявлены нарушения ограничительных мер

В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением антиковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня сотрудники городской администрации прошлись по магазинам, расположенным на проспекте Александра Невского, на улицах Казарменской и Калинина. Пристальное внимание в ходе рейда уделялось масочному режиму, ограничению посетителей по возрасту, соблюдению других действующих санитарных требований.

В двух магазинах были выявлены нарушения. В утренние часы продавцы обслуживали молодых людей, хотя время с 10 до 13 часов отведено только для пожилых.

Также в одном из проверенных магазинов не было стационарного дозатора для обработки рук. По итогам рейда составлены соответствующие акты. Фото мэрии Петрозаводска