В Карелии местами похолодает до минус 10 градусов

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 декабря в Карелии будет облачно с прояснениями.

Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега, мокрого снега.

В отдельных районах республики туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +1,-4, на севере местами до –10. Днем +2, -3, на севере местами до –6.

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске облачно. Ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, -1, днем 0, +2.