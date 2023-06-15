В Карелии лучших кадетов посвятили в казачата

«Кадеты давно интересовались казачеством, как стать казаком, традициями и культурой казацкого народа. На своих лекциях я им много рассказывал об этом. Первые 10 кадет в возрасте от 12 до 16 лет 28 мая посвятили в казачата. За день до празднества кадеты отстояли в храме службу, причастились. Для церемонии была утверждена присяга, который прочитал каждый из ребят. Эмоции зашкаливали: мамочки даже всплакнули, а кадеты были серьезны, понимая какую обязанность они взваливают на свои плечи! Как правило, казаки были примером для других в военном деле, отваге, защите христианской веры, служению и любви своей Родины, России» , - рассказал преподаватель дополнительного образования, старший урядник Конвоя памяти Его Императорского Величества, Атаман ХКО «Петропавловское» Сергей Тяжелков.

«Казаки всегда селились по границам государства Российского, всегда стояли на страже границ и первыми принимали бой с неприятелем. Очень хочется, что бы кадетам-казачатам запомнился этот день на всю жизнь, а слова клятвы, которую кадеты произнесли, они помнили и беспрекословно выполняли!»

- благословил церемонию Иерей Отец Евгений (Барышев). День посвящения в казачата совпал с Днем Пограничника.

На торжественной церемонии присутствовали Атаман Отдельского казачьего общества Республики Карелия, начальник штаба ОКО, родители подростков и преподаватели.