В Карелии лишенный прав сельский житель приехал в город и попался

В 21:16 на Лесной улицы Сегежи у дома № 7а, отстранен от управления автомобилем «Ауди» 38 - летний житель поселка Валдай, сообщает паблик «ГИБДД г.Сегежи».

Мужчина управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления. Нарушителю, задержанному 24 мая по решению суда, грозит штраф – 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. // Фото: vk.com