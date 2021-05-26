Пенсии вырастут вместе с прожиточным минимумом

По уже сложившейся традиции в первый день июня государство вносит изменения в некоторые действующие законодательные нормы, касающиеся самых разных сфер жизни граждан. Не станет исключением и 2021 год, сообщает портал news-sphere.com.

Увеличение суммы прожиточного минимума

В соответствии с существующими нормативными документами, а также в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, некоторым категориям пенсионеров в этом году еще раз проиндексируют пенсии.

Министерством Труда Российской Федерации был установлен новый размер прожиточного минимума для пенсионеров за первый квартал 2021 года, а данная величина напрямую влияет на размер пенсионных начислений. Неработающие пенсионеры получают сумму, равную прожиточному минимуму, благодаря социальной доплате.

В том случае, если в регионе уровень прожиточного минимума ниже, чем в среднем по России, доплату устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда. Если уровень выше, чем в целом по стране — эта обязанность переходит к органам местной соцзащиты.

При этом органы власти каждого субъекта РФ самостоятельно устанавливают величину прожиточного минимума, исходя из собственных бюджетов, статистических данных и уровня жизни в регионе.

По состоянию на 14 мая 2021 года, единый приказ не был создан, в то же время сообщения о повышении размера прожиточного минимума постепенно публикуются региональными СМИ.

Органы власти в регионах производят расчет величин прожиточного минимума для дальнейшего начисления пенсий и другой адресной помощи слабозащищенным категориям граждан. По предварительным данным в среднем по стране величина прожиточного минимума за I квартал 2021 года вырастет на 246,78 рублей. Для людей пенсионного возраста — на 187,22 рублей.

Что изменится для неработающих пенсионеров

Социальные доплаты до величины прожиточного минимума, о которых шла речь выше, за первый квартал 2021 года будут начислены только неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий по старости.

Пенсия начнет выплачиваться в увеличенном размере автоматически, с момента подписания соответствующих приказов местными властями.

Что изменится для работающих пенсионеров

В Госдуме предлагают отменить мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам в ближайшее время. Парламентарии объясняют это тем, что многие пенсионеры были вынуждены оставить свои рабочие места в разгар пандемии коронавируса, и продолжать их ущемлять в такой ситуации несправедливо.

Напомним, что с начала 2016 года и по настоящее время, для пенсионеров, продолжающих работать на официальных условиях, пенсии не индексируются. Их пенсионные начисления складываются из тех значений, которые были приняты на дату оформления выплат.

Новые льготы и компенсации с 1 июня

Для неработающих пенсионеров в России будет введена еще одна льгота. Теперь они смогут получать бесплатную юридическую помощь, касающуюся нарушения прав граждан в пенсионных спорах. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. // Фото: fdnews.ru