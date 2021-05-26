Городской комбинат благоустройства занялся парками Петрозаводска

Городской комбинат благоустройства продолжает выполнять мероприятия по уборке и благоустройству Петрозаводска в рамках муниципального контракта, сообщает городская администрация.

На этой неделе сотрудники комбината убирали мусор и подметали в парках 50-летия Пионерской организации, Зеленый Берег, Приозерном, Голиковском, Зарецком, а также в Новодревлянском и 70-летия Победы скверах, на бульваре Победы, на аллеях Березовой, Дружбы, 300-летия Петрозаводска, в прибрежной зоне местечка Пески, в Губернаторском саду, у памятника Петру I, на Онежской набережной и на велодорожке, связывающей разные районы города.

Бригады пропололи цветники на проспектах Ленина и Карла Маркса, в сквере Горсовета, на площади Ленина. Кроме того, сотрудники комбината отремонтировали детские площадки в скверах Машиностроителей, Дмитриевском, на улице Калинина возле дома №57. Также продолжают косить траву в скверах Библиотечном и Пушкина, на аллее Карельского фронта, на площадях Гагарина, Советской и у Вечного огня.

За качеством и оперативностью уборки ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Жаловаться можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051. // Фото: petrozavodsk-mo.ru