26 мая 2021, 20:21
Общество

Городской комбинат благоустройства занялся парками Петрозаводска

Работники предприятия убирали мусор, пропалывали сорняки на клумбах и ремонтировали детские площадки

Городской комбинат благоустройства продолжает выполнять мероприятия по уборке и благоустройству Петрозаводска в рамках муниципального контракта, сообщает городская администрация.

На этой неделе сотрудники комбината убирали мусор и подметали в парках 50-летия Пионерской организации, Зеленый Берег, Приозерном, Голиковском, Зарецком, а также в Новодревлянском и 70-летия Победы скверах, на бульваре Победы, на аллеях Березовой, Дружбы, 300-летия Петрозаводска, в прибрежной зоне местечка Пески, в Губернаторском саду, у памятника Петру I, на Онежской набережной и на велодорожке, связывающей разные районы города.

Бригады пропололи цветники на проспектах Ленина и Карла Маркса, в сквере Горсовета, на площади Ленина. Кроме того, сотрудники комбината отремонтировали детские площадки в скверах Машиностроителей, Дмитриевском, на улице Калинина возле дома №57. Также продолжают косить траву в скверах Библиотечном и Пушкина, на аллее Карельского фронта, на площадях Гагарина, Советской и у Вечного огня.

За качеством и оперативностью уборки ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Жаловаться можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051. // Фото: petrozavodsk-mo.ru

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
общественные территории
Городской комбинат благоустройства
парки
скверы
детские площадки