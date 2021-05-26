Жителей Карелии приглашают стать добровольными пожарными

Жителей региона приглашают вступить в региональное общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Республики Карелия», сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Добровольцы необходимы в поселках Луусалми и Кепа (Калевальский район), в селе Гридино (Кемский район), в деревнях Тивдия и Уница (Кондопожский район), в селе Паданы (Медвежьегорский район), а также в других населенных пунктах Карелии.

Дополнительную информацию можно получить у директора учреждения Александра Еремкина по телефону 8 (8142) 730-214. // Фото: novostdon.ru