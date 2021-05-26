На петроглифах удалили пикантные «фрагменты»

Будучи студентом этнографического факультета Ленинградского географического института, этнограф и ученый А.Линевский принимал участие в этнографических экспедициях в Карелии, где летом 1926 года вблизи города Беломорска было обнаружено около трёхсот наскальных изображений, выбитых примерно 4—5 тысяч лет назад и получивших название «Бесовы следки».

После окончания университета А.М. Линевский переезжает в Петрозаводск, навсегда связав свою научную и литературную деятельность с Карелией. Здесь он опубликовал большинство своих научных работ по археологии, истории, этнографии и фольклору Карелии.

А.Линевский является Почетным гражданином города Петрозаводска. Проживал Александр Михайлович в Петрозаводске на улице Куйбышева, д.14, где сегодня можно увидеть памятную доску в честь нашего знаменитого писателя и ученого. Но чего-то на этой доске не хватает… (Видео)