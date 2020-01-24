В Карелии хотят создать реабилитационный центр для диких животных

Инициативная группа зоозащитников Петрозаводска озвучила идею создания реабилитационного центра для диких животных в Карелии. Владимир Рыбалко, председатель Первого Петрозаводского общественного приюта, опубликовал об этом пост на своей странице «ВКонтакте».

— В Карелии существуют несколько мини-зоопарков, есть зоокомплекс «Три медведя» в поселке Кудама, есть зоопарк на «Черных камнях» в Сортавальском районе, но нет ни одного реабилитационного центра! — пишет Владимир. — В то же время в нашей республике с регулярной периодичностью появляются разнообразные сообщения о диких животных, попавших в беду. Многие из них попадают в СМИ и зачастую вызывают немалый общественный резонанс. То новорожденные лосята, вышедшие на дорогу, то медведь в тесной клетке, лебеди на замерзающем озере, маленькие медвежата, у которых браконьеры убили маму... Хорошо, если животное относительно здорово и его куда-то возможно пристроить, а если нет? Не всегда есть возможность сразу и быстро оказать грамотную помощь с привлечением специалистов!

Под своим сообщением Владимир разместил опрос «Нужен ли в Карелии реабилитационный центр для диких животных?», в котором уже поучаствовали несколько сотен человек. Подавляющее большинство высказались за устройство такого центра, однако нашлись и те, кто отнесся к идее скептически.

— Мне, как волонтеру по хищным птицам, очень любопытно, где вы планируете найти специалистов для работы с дикими животными? — написала в комментариях Галина Белова, которая уже не один год выхаживает пострадавших лесных пернатых. — Я сотрудничаю с врачом из Москвы, потому что у нас нет специалистов, разбирающихся в проблемах птиц — по крайней мере, за 6 лет волонтерства я таких не встретила. Так откуда внезапно возьмутся специалисты по дикарям?

Журналист портала «Петрозаводск говорит» поинтересовался у Владимира Рыбалко, на какой стадии сейчас находится идея создания реабилитационного центра для диких животных.

— Эта идея возникла у петрозаводских зоозащитников, которые занимаются собаками и кошками. К нам часто обращаются люди, которые находят попавших в беду диких животных и птиц. Но, пока нет специализированного приюта, оказывать им помощь нет возможности. Мы решили для начала найти единомышленников, собрать информацию, оценить возможности и ресурсы. Законодательство тоже на нашей стороне — согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», пострадавшие дикие животные, которые не могут быть выпущены в естественную среду обитания, должны содержаться в приютах. Реабилитационный центр как раз мог бы сыграть роль такого приюта. Нужда в нем есть, осталось выяснить, найдутся ли люди, которые захотят нам помочь, и понять, насколько это реально.

Зоозащитники считают, что располагаться реабилитационный центр должен вблизи Петрозаводска, поскольку только в столице республики сосредоточены грамотные ветеринарные врачи, имеющие опыт в лечении диких животных, а также другие специалисты, готовые оказать срочную помощь.

Подобные центры, помогающие диким животным, существуют в других регионах России. Например, «Велес» в Ленинградской области, который занимается содержанием, лечением и реабилитацией попавших в беду зверей. Этот центр существует за счет средств благотворителей, имея в своем штате квалифицированных сотрудников и волонтеров.